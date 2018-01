Thingnes Bø tok sjuande verdscupsiger i sesongen

sport

Dermed tok stryningen sin tredje sprintsiger for sesongen, og han siglar opp som favoritt på nettopp den distansen under OL i Pyeongchang i neste månad.

Som tidlegare i vinter la han grunnlaget for siger i skisporet. Verdscupleiar Martin Fourcade skaut to fulle hus, men var likevel slått med 12,8 sekund av Bø. I rein langrennstid skilte det dei to 36 sekund.

– Det er utklassing. Eg trudde ikkje eg skulle gå så bra, men eg må ha hatt heilt fantastiske ski, for det var så lett å gå der ute, sa Bø til NRK.

– Heilt fantastisk å vinne. Like artig kvar gong, tilføydde han.

Franske Fourcade kan trøyste seg med at han har vore på pallen i alle 13 individuelle verdscuprenn denne sesongen. Dermed er han på god veg til å matche dei 22 pallplasseringane han enda på førre sesong.

Johannes Thingnes Bø har på si side allereie før OL gjort sin beste verdscupsesong nokon gong. Aldri tidlegare har stryningen tatt sju sigrar. Den gamle bestenoteringa på fem sigrar stamma frå 2015/16-sesongen.

Birkelands OL-søknad

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen synest å vere sikre kort på det norske laget til sprinten og jaktstarten i OL. Dermed står éin plass open. Lars Helge Birkeland styrkte sine aksjar i den kampen betrakteleg i Antholz fredag.

Birkenes-løparen hadde nok eit lite grep om den også før sprinten fredag, og etter ti kilometer og to fulle hus i den italienske høgda kunne Birkeland smile breidt over ein sterk topp ti-plassering.

Med det slo han utfordrarane Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard og kan truleg førebu seg på eit travelt OL.

Skytesterke Birkeland synest å vere eit sikkert kort også på normaldistansen, og i kampen om den siste stafettetappen ligg han også klart for L'Abée-Lund og Bjøntegaard i løypa. Veteranen er i tillegg kvalifisert for den avsluttande fellesstarten i kraft av å vere inne blant dei 15 beste i verdscupen samanlagt.

Tøff vind

Vêrgudane skapte utfordringar for løparane på sprinten. Sterk og variabel vind gjorde forholda svært krevjande. Blant dei som fekk problem var Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø.

Svendsen måtte tole éin bom på liggjande skyting etter å ha skrudd i den vanskelege vinden. På ståande vart det to nye strafferundar, og dermed vart det ein plass langt ned på resultatlistene for trønderen.

Utgangspunktet før jaktstarten i Antholz er også vanskeleg.

Det same er tilfellet for Tarjei Bø, som til liks med landslagskollegaen skaut tre bom i Antholz. I mål var han slått av veslebror Johannes med drygt to minutt.

Henrik L'Abée-Lund måtte tole to strafferundar under vrine forhold, medan Erlend Bjøntegaard fekk tre bom på ståande etter å ha skote fullt på liggjande.

Tredjeplassen i rennet fredag gjekk til tyske Arnd Peiffer. Han går ut 42 sekund bak Johannes Thingnes Bø på jaktstarten i Italia.

