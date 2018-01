Fifa vil bruke videodømming i fotball-VM

sport

Fleire ligaer har testa ut det såkalla VAR-systemet (videoassistentdommar) den siste tida.

– VAR vil definitivt bli brukt. Det er flott med moderne teknologi i fotballen, for dette handlar også om rettferd, seier Fifas kommersielle direktør, Philippe LeFloc'h.

Allereie under VM i 2014 vart det brukt mållinjeteknologi. No tar Fifa eit steg vidare. Den endelege avgjerda om å opne for VAR vert teke 2. mars.

Systemet skal brukast i tilfelle der det er ein openberr tvil, som ved scoringar, straffespark, raude kort eller dersom dommaren har utpeikt feil spelar.

