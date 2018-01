Norges Cykleforbund oppdaga fire år gammal millionrekning

sport

– Vi kjem til å måtte ta ei rekning på OB Team/TV 2 på 1,5 million kroner. Ho stammar eigentleg frå 2014, men ho er vi nøydde til å ta. For ho dukka eigentleg opp no. Det skulle ha vore i rekneskapen til Bergen 2017 AS (selskapet som arrangerte sykkel-VM, journ.anm.) i 2016, men i og med at ho ikkje er det, må ho takast her, sa generalsekretær Rune Midthaug under det ekstraordinære forbundstinget laurdag.

Summen er på i overkant av 1,5 million kroner.

– Det er ein administrativ tabbe i forbundet. Fakturaen har ikkje kommen fram dit han skal, seier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til TV 2.

Det har også dukka opp kostnader på 642.000 kroner for arbeid utført i 2015 og 2016.

– Eg har vore generalsekretær sidan mai 2017. Eg kunne vel ikkje ha drøymt om å få hovudet mitt inn i eit verre kvefsebol. Det trur eg ikkje var mogleg. Men nok om det. Vi er der vi er, seier Midthaug til TV 2.

(©NPK)