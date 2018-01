– Golberg får OL-plass på kostnad av Fossli

sport

Dermed ser OL-laget i sprint ut til å bli Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Eirik Brandsdal og Pål Golberg.

Av desse er berre Klæbo førehandsuttatt til OL. Resten av OL-troppen blir teken ut onsdag ettermiddag, ifølgje TV 2. Der er Golberg med.

Sondre Turvoll Fossli vart også vraka til verdsmeisterskapane i Falun (2015) og Lahti (2017). Han hadde moglegheita til å kapre ein OL-plass i Planica sist helg, men der datt han under den klassiske sprinten.

Fossli går i verdscupen i Seefeld kommande helg, mens Golberg får stå over. Truleg var det andreplassen frå sprinten i Ruka før jul som sørgde for at det blir OL-plass for hallingdølen.

Sju herreløparar har allereie fått klarsignal til OL: Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh og Didrik Tønseth.

Onsdag er det venta at også Emil Iversen, Eirik Brandsdal og Golberg får grønt lys.

