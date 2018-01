Fire dopingtatt under VM vektløfting

sport

Didzbalis frå Litauen vann sølv i 94-kilosklassen under meisterskapen i Anaheim sør for Los Angeles. Han vann bronse i same klasse i OL i Rio de Janeiro året før.

Didzbalis testa positivt på det muskelbyggjande stoffet Sarm S-22.

Begaj frå Albania vann sølv i sin klasse under VM, medan regjerande europameister Dumitru Captari frå Romania og Dimitris Minasidis frå Kypros også blei tatt.

VM i USA blei avvikla utan ni av dei sterkaste vektløftarnasjonane i verda, deriblant Russland, Kina og Tyrkia. Dei var utestengde for gjentatte dopingsaker.

(©NPK)