Svensk EM-profil: – Problemet med Noreg er at dei har Sagosen og Myrhol

Dei svenske spelarane ladar opp til EM-duellen med Noreg med ambassadebesøk tysdag.

Onsdag kveld smell det i Zagreb.

– Dette blir som ein finale. Begge lag må vinne. Sjølv om det skulle stå 25–25 med åtte minutt igjen, så trur eg ikkje Noreg vil legge seg ned og døy. Denne kampen vil gå heilt ut, seier Sveriges Jim Gottfridsson til NTB.

Han spelar saman med Magnus Abelvik Rød i Flensburg. Til sommaren får Gottfridsson ytterlegare tre nordmenn i klubben: Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal.

– Berre masse nordmenn! Dei likar eg ikkje i det heile tatt. Spøk til side, eg har ingen problem med dei, seier Gottfridsson.

Betre

– Noreg må kallast storebror no etter at dei kom til VM-finalen i fjor. Det gjer jo også at dei er favoritt i denne kampen. Eg synest det er éin stor forskjell på Noreg og Sverige. Det er vår skyttarkraft frå distanse. Fleire av Sveriges spelarar kan score frå 12–13 meter. Problemet for oss er berre at Noreg har Sander Sagosen og Bjarte Myrhol, seier svensken.

– Keeperane dine er oppe i 40 prosent i redningar hittil?

– Eg føler at vi har det beste keeperparet i dette meisterskapen. Dei har hjelpt oss i veldig mange kampar, seier Gottfridsson.

Noreg må vinne kampen med fem mål for å nå semifinalen. I tillegg er dei norske gutane avhengig av at Frankrike slår Kroatia seinare på kvelden.

