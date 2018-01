Kveen meiner Northug aldri fekk høve til å kvalifisere seg til OL

sport

– Petter tar det greitt. Det var ikkje noko overraskande at han ikkje vart tatt ut, er Kveens første reaksjon etter at det siste langrennsuttaket vart presentert onsdag.

– Han har erkjent tidlegare at det ikkje blir noko OL. Han må vere optimalt førebudd om han skal dra til ein meisterskap, for då er det ikkje anna enn gull som tel. Han ville ikkje til OL som ein reserve, seier Kveen til NTB.

Han erkjenner at sesongen absolutt ikkje har vore optimal for Northug på grunn av mykje sjukdom. Truleg gjekk han også med eit virus i kroppen då han testa forma i svenske Piteå kort etter nyttår.

Det er ingen løyndom at Northug vart svært skuffa over at han ikkje fekk gå i Tour de Ski, som starta i romjula.

– Han er opptatt av at han ikkje fekk gjere det han skulle for å få førebu seg og kvalifisere seg til OL. Men sånn er situasjonen i dag, seier Kveen.

– Det er jo framleis igjen ein del av sesongen etter OL. Kva skjer vidare med Northug i langrennssporet?

– Det er ennå litt for tidleg å seie kva som skjer etter OL. Han må først blir 100 prosent frisk. Det er første prioritet, så får vi leggje ein plan etter kvart.

(©NPK)