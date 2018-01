Medaljehåpet sløkt trass i 28-25-siger mot Sverige i handball-EM

sport

Noreg måtte vinne med minimum fem mål for å ha sjansen til avansement. Det såg ganske lyst ut på 9–6 før pause, og fleire gonger seinare flørta Noreg med å stikke ifrå.

Men det gjekk ikkje. Det blei litt for mange tekniske feil og bomskot (tre straffar blant anna) framfor glisne tribunar i Arena Zagreb. Mot slutten satsa Noreg også på høg risiko i jakta på mål.

Rett ut

Det blei ampert etter at Jim Gottfridsson grisetakla Sander Sagosen i bakken og fekk raudt kort.

Noreg brukte muskelberget Henrik Jakobsen mykje i forsvar denne gongen. Den norske defensiven var i lengre periodar på sitt aller beste og pressa Sverige knallhardt.

Med slikt forsvarsspel tidlegare i meisterskapen, ville Noreg truleg ha vore nesten klar for semifinale før siste kamp i hovudrunden.

Slo til

Bergerud spelte reint ut strålande i 1.-omgangen der han enda på 55 i redningsprosent.

Noreg gjekk opp i 9-6-leiing. Kristian Bjørnsen kunne ha lagt på til 10-6, men bomma. Same mann, med sin svakaste angrepsomgang på lenge, blei avblåst for teknisk feil nokre sekund før pause.

Det som kunne blitt 13–10 til Noreg enda i staden med 13–12 då svenskane scora i siste sekund av omgangen.

Kostbart

Noreg tapte to kampar i EM før oppgjeret onsdag. Det blei 31–32 mot Frankrike i premieren og 28–32 for Kroatia laurdag. Begge gonger har landslagssjef Christian Berge sagt at hans lag nesten kasta bort sigeren.

Det norske laget spelte bronsekamp i førre EM (2016) utan å vinne den. I VM for eit år sidan blei det sølv for Noreg etter tap for vertsnasjon Frankrike i finalen.

No går semifinalane fredag utan Noreg. Neste sjanse kjem i VM i Tyskland og Danmark neste år. For å komme dit må Noreg vinne ei kvalifisering (dobbeltkamp) i juni. Trekninga skjer i Kroatia til helga.

