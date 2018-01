Norendal til X Games med nye triks

sport

– Eg trur eg har dei beste moglegheitene i slopestyle fredag, seier Norendal til Laagendalsposten før konkurransane i Aspen, Colorado i helga.

Søndag skal ho konkurrere i Big Air. Det var den øvinga ho vann i Hafjell førre vinter og som er ny øving i OL i Pyeongchang.

I nyttårshelga vart Kongsberg-jenta invitert av Anna Gasser, som er Austerrikes store gullhåp, til å trene i ei slopestyleløype i Kreichberg i Austerrike. Traseen var bygd av Gassers sponsorar og forbund.

– Det var veldig snilt av henne å la meg få trene der, seier 24-åringen.

Ho har etter nyttår saman med trenarane Sondre Hylland og Per Iver Grimsrud lært seg to nye triks, frontside 900 (2,5 rotasjon) og backside 900, noko som var viktig for framleis å henge med i toppen.

– No synest eg nesten OL kjem litt for tidleg. Eg skulle gjerne hatt nokre veker til, slik at eg kunne finpussa desse triksa endå betre, seier Norendal.

Ho reknar med at dette blir hennar siste OL, og målet er medalje, helst i begge øvingar.

