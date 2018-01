Tre av fire OL-sjåarar føretrekkjer tradisjonell TV-skjerm

sport

I ei undersøking svarar 75 prosent at dei vil sjå OL på tradisjonell TV-skjerm. 19 prosent svarer PC/Mac, følgt av 17 prosent på nettbrett og 15 prosent på mobil.

– Sjølv om fleire og fleire vel mindre skjermar for å sjå TV-underhaldning, ser vi at nordmenn flest framleis meiner at dei viktigaste TV-augneblinkane er best på den store skjermen, seier kommersiell direktør Ole André Skarbøvik i RiksTV i ei pressemelding.

Ikkje overraskande er det aldersgruppa 60+ som er mest tru mot fjernsynssjåing, mens dei yngre er meir opne for nye medieplattformer.

TV-skjermen er likevel vinnaren hos dei yngre, men i alderen 18–29 vil heile 33 prosent sjå vinter-OL via PC/Mac og 24 prosent bruke mobilen.

– Vi ser at TV-skjermen står sterkt i alle aldersgrupper. Sportshendingar som OL er ofte noko ein ser saman, gjerne med familien, og då er TV-skjermen eit meir naturleg midtpunkt enn den kanskje er til kvardags, seier Skarbøvik.

