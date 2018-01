Ustjugov og Sjipulin går langløp

sport

Ifølgje Eurosport skal dei gå kvart sitt løp i Ski Classics. Langrennsløparen Ustjugov er venta å delta i dei 50 kilometrane frå Toblach til Cortina 3. februar, mens skiskyttaren er venta å starta i det tradisjonsrike Marcialonga i Val di Fiemme allereie søndag. Det sistnemnde rennet er 70 kilometer langt.

Det er Den internasjonale olympiske komitéen (IOC) som har bestemt at dei to herrane ikkje får vera med i OL. Dei får heller ikkje stilla under nøytralt flagg.

– Det er klart at det er ein spesiell situasjon, men verken Ustjugov eller Sjipulin finst på lista til Verdsantidopingbyrået (Wada), og då kan vi ikkje hindra dei i å delta, seier David Nilsson i Ski Classic til Eurosport.

