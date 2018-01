Grande rosar forgjengaren for kampen for openheit

sport

– Eg synest Linda har gjort ein bra jobb med å våga å stå i dei utfordringane, seier Grande til NTB om regjeringskollegaen sin Linda Hofstad Helleland (H).

Grande hadde fredag det første møtet sitt med idrettspresident Tom Tvedt etter at ho sist veke tok over ministerposten med ansvar for idrett. Ho slo an tonen ved å fortelja om bronsemedaljen sin frå ein kretsmeisterskap i symjing og uttrykte eit ønske om godt samarbeid. Det var lite som tydde på dårleg stemning så lenge ei handfull pressefolk fekk vera til stades.

Det er vel kjent at tilhøvet mellom Helleland og Tvedt var spent. Helleland stod hardt på kravet om at Norges idrettsforbund (NIF) måtte gje innsyn i korleis idrettstoppane brukar pengane som dels kjem frå skattebetalarane.

– Eg trur det har vore ein slitsam prosess både for Linda og for idretten, men openheit rundt alle prosessar endar alltid godt. Eg oppfattar at vi har ei felles forståing om prinsippa, seier Grande.

God stemning

– Vi har hatt eit flott møte. Det var flott å få møta den nye kulturministeren og staben hennar så raskt etter at ho blei sett inn, sa Tvedt til NTB etterpå.

Kulturministeren meiner det var viktig å møtest raskt for å få i gang dialogen med idretten om satsingane til regjeringa. Ho vil samarbeida om digitalisering og ikkje minst om den store inkluderingsjobben som Jeløy-plattforma legg opp til. Der spelar det frivillige i idretten ei viktig rolle, peikar ho på.

– Eg trur heilt sikkert vi kjem til å møta utfordringar, men eg føler vi har ein tone som gjer at vi kan ta tak i dei saman, sa ho etter møtet.

– Tøff prosess

Ho streka derimot under at ho har den same linja som forgjengaren når det gjeld kravet om openheit.

– Eg oppfattar at NIF har vore gjennom ein tøff prosess, men at vi no deler forståinga om at det er viktig med openheit. Det handlar om tilliten til bruken av offentlege midlar, men også til strukturane som skal forvalta dei, seier ho.

Ho trur idretten sjølv ser at prosessen har vore av det gode, men legg ikkje skjul på at ho vil følgja opp.

– Vi får håpa prinsippa ber framover. Det skal eg også bidra til, seier ho.

– Heilt einige

Tvedt meiner heller ikkje det er noko usemje mellom dei om temaet no.

– Vi har jo gjennomført dei endringane som departementet har bede om. På det området er vi heilt einige, kulturministeren og eg, seier han.

I eit intervju med NTB fredag karakteriserte Tvedt forholdet til Helleland som «utfordrande». Grande seier ho ikkje har noko meining om ho kjem til å handtera samarbeidet på ein annan måte.

Onsdag kom det fram at fleire særforbund i NIF ikkje lenger har tillit til Tvedt og idrettsstyret. Men det vil ikkje Grande kommentera.

– Dette får idretten styre sjølv. Eg skal samarbeida med den som idretten bestemmer at eg skal samarbeida med, seier ho.

