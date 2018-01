Idrettsstyret meiner det bør få sitja til 2019

sport

Det opplyser styret i Norges Idrettsforbund i ei pressemelding fredag ettermiddag.

Idrettsstyret har dei siste to dagane vore samla til eit møte for å følgja opp det mykje omtalte informasjonsmøtet på Gardermoen onsdag ettermiddag. Under dette informasjonsmøtet ytra fleire særforbund og idrettskretsar mistillit til Idrettsstyret og idrettspresident Tom Tvedt.

Konklusjonen etter oppfølginga av saka på styremøtet er dette vedtaket:

«Idrettsstyret mener at det er til det beste for norsk idrett at styret fullfører arbeidet som er påbegynt og blir målt på resultatet av dette på Idrettstinget i 2019.»

Idrettspresidenten uttalte til NTB tidlegare i veka at han ikkje har vurdert å trekkja seg på grunn av mediekøyret han har stått i dei siste månadene. Tvedt og styret hans har vore under hardt press etter at medieinnsyn i rekningar og bilag avslørte eit høgt pengeforbruk på mellom anna alkohol.

Det sitjande idrettsstyret blei valt under idrettstinget i 2015. Neste ting blir etter planen på forsommaren neste år.

(©NPK)