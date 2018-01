sport

– Det er best at Finn Hågen reiser heim for å bli raskast mogleg frisk og førebudd for avreise til OL, seier landslagslege Christine Holm Moseid i ei melding frå Norges Skiforbund.

Kasper Stadaas erstattar Krogh på sprinten laurdag, mens Daniel Stock får moglegheita på 15 kilometer fri teknikk søndag.

(©NPK)