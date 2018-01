Mourinho vil ikkje nekta Zlatan å reisa

sport

Mourinho svarte måndag på spørsmål om framtida til svensken som følgje av spekulasjonar om at Zlatan er på veg bort frå United.

I det siste er spissen, som for tida arbeider for å koma skikkeleg tilbake frå ein kneskade, blitt kopla til tyrkiske Galatasaray og klubbar i amerikanske MLS.

– Zlatan er inne i det siste året sitt av kontrakten. Han har ikkje sagt noko til meg, men om det stemmer at han ønskjer ei framtid i ein annan klubb, i eit anna land, så kjem vi til å hjelpa han slik at det kan skje. Vi vil ikkje gjera det vanskeleg for han, seier Mourinho, før han legg til:

– Det siste Zlatan sa til meg er at han vil koma seg skikkeleg tilbake for å hjelpa laget.

Mourinho presiserer at Zlatan ikkje er skadd, men at han arbeider med å koma seg i kampform.

– Han arbeider hardt for å bli speleklar. Han er i ein situasjon der han prøver å kjenna seg klar for krava som Premier League-fotballen stiller.

