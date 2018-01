NIF-styre på sparebluss reiser ikkje til OL

sport

Forbundets styre og administrasjon kjem til å ha betydeleg færre folk til stades under OL og Paralympics i år enn det som har vore vanleg tidlegare.

Frå NIF-styret reiser Tvedt og Kristin Kloster Aasen, men sistnemnde er først og fremst til stades i OL som medlem av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Også generalsekretær Karen Kvalevåg og ytterlegare seks personar frå NIF-administrasjonen vil vere på plass i Sør-Korea.

– Det har jo vore vanleg at styret har hatt éin periode i OL og éin i Paralympics. Men på grunn av den økonomiske situasjonen som NIF har stått i, har styret tatt dette ansvaret og sagt at det ikkje reiser til Sør-Korea, seier Tom Tvedt til NTB.

– Det har vore ei vanskeleg avgjerd, for det er noko med å vere representert, å vere til stades på arenaene og at heile idrettsfamilien er samla. Så det har jo ein pris, men idrettsstyret gjorde altså dette valet med bakgrunn i økonomi, fortset idrettspresidenten.

Han fortel at NIF framleis vil få gjennomført eit gjesteprogram under OL, og at han er glad for at personar frå det offentlege Noreg vil komme på besøk. Samtidig synest han det er spesielt å reise til OL som einaste representant frå Idrettsstyret.

– Ja, det er veldig spesielt at den beste idrettsnasjonen ikkje blir representert med styret sitt. Men sånn er situasjonen i Noreg, og vi må ta dei økonomiske konsekvensane som ligg til grunn.

