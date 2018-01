Jansrud betre etter sjukdom

sport

Sjukdomsproblema sette ein stoppar for Jansrud i verdscuprenna i Garmisch-Partenkirchen i helga, men OL-deltakinga skal ikkje vere i fare.

– Han er betre og klar for avreise onsdag, seier Lars Mæland, fysisk landslagstrenar for alpinherrane, til NTB.

Jansrud stod over utfortreninga i Tyskland fredag og køyrde ikkje verken utfor eller storslalåm. Ifølgje Mæland såg det greitt ut også i helga, og Jansrud hadde truleg køyrt dersom meir hadde stått på spel.

– Men akkurat no er det andre ting som er viktigare. Så då tok vi ingen sjanse med tanke på lang reise (til OL) og desse tinga, seier Mæland og legg til at det ser lovande ut for Vinstra-mannen.

– Han er gradvis blitt betre og betre. Jansrud var til sjekk i dag (tysdag) og skal til spesialist onsdag for å vere hundre prosent sikker på at influensaviruset er i ferd med å sleppe taket.

– Det ser veldig bra ut. Han er ved godt mot, seier Mæland vidare.

(©NPK)