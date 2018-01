sport

26-åringen spelte sist for Lyngby i dansk toppserie. Han har også ei fortid i Brann og Hønefoss.

– Eg håpar jo å vera ein gøyal kantspelar som kan bidra litt offensivt. Det er der eg likar meg best, men eg veit jo at det krevst ein del defensivt her og. Det er eg klar for, seier Larsen i ei pressemelding.

