Kroatia med tomme tribunar mot England

Bakgrunnen er at ukjende personar malte eit hakekors på grasteppet i Split før ein EM-kvalifiseringskamp mot Italia i juni 2015. Hendinga førte til at Kroatia blei trekt eitt poeng og dømt til å spela dei to neste heimekampane sine i UEFA-turneringar for tomme tribunar.

Den første kampen blei sona mot Bulgaria i den same kvalifiseringa, der Kroatia kneip direkte sluttspelplass eitt poeng framfor Noreg. Straffa blir først sona ferdig når England kjem på besøk i nasjonsligaen over tre år etter hendinga kroatane blir straffa for.

Kroatia og England er i gruppe med Spania i den nye nasjonsligaen, og det er kampen mot britane som skal spelast utan tilskodarar.

