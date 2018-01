Nye dopingbehaldarar bekymrar IOC

sport

– IOC er svært bekymra over denne saka, skriv Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) på Twitter.

– Så fort vi fekk kjennskap til dette, vende vi oss til WADA og bad dei forsikre oss om at dopingtestar i Pyeongchang kan utførast på ein truverdig og påliteleg måte, heiter det vidare i fråsegna.

Verdsantidopingbyrået (WADA) skal ha innleidd undersøkingar i saka og prøver i samarbeid med produsenten av behaldarane å løyse problemet. Så langt skal produsenten likevel ikkje ha klart å opne behaldarane.

Eit laboratorium i Köln hevdar på si side at behaldarane lar seg opne manuelt når dei er frosne ned.

Dei nye glasbehaldarane vart innførte etter OL i Sotsji, då skrapemerke på dei dåverande dopingflaskene viste at dei lèt seg opne for å manipulere innhaldet. Bevisa førte til at Russland vart utestengt frå OL.

