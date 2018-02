Landslagsspissen Alexander Søderlund har skrive treårig kontrakt med Rosenborg

sport

– Det blir utruleg godt å komme tilbake. Og eg ser fram til å glede meg til å gå på trening kvar dag igjen, seier Søderlund til RBK.no.

Landslagsspissen har skrive treårig kontrakt med trønderane.

– Det er ingen løyndom at eg ikkje har trivest i Frankrike. Når treningane er ferdige har det ikkje vore stort å finne på. Eg gler meg å ha eit liv utanom fotballen når eg no er tilbake i Rosenborg. Det sosiale har ikkje vore all verda, seier Søderlund vidare i det offisielle klubbintervjuet.

Spissen scora 50 mål på 92 kampar i sin første periode på Lerkendal.

Søderlund har spelt 12 kampar for Saint-Étienne i Ligue 1 denne sesongen, men berre to av dei har vore frå start. 30-åringen er utan scoringar denne sesongen.