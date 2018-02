Laussnøkøyrarar skaper trøbbel i Raw Air-bakke

sport

– I vinter har bakken blitt pløgd opp av skikøyrarar kvar einaste gong det har komme snø. Dei har til og med laga seg eit hopp oppi bakken. Det har blitt eit miljø som nyttar seg av nysnøen kvar einaste gong den er her, seier Roy Vangli til GD.

Vangli har ansvaret med å preparere unnarennet i OL-anlegget frå 1994.

Torsdag morgon var det heile 18 ferske skispor i nysnøen.

– Dette er ikkje nokon alpinbakke. Og det trur eg liksom folk i alle tider har skjønt og derfor latt hoppbakken få vere i fred. Når du skal ha ein bakke som skal sjå ut som eit stovegolv til kvar tid, blir det verre for oss å halde den standarden anlegget skal halde. Det gjer at vi må bruke ekstra mange timar for å få det til bra, sukkar Vangli.

Lillehammer er vertskap for to Raw Air-konkurransar i midten av mars.

