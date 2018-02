OL-veteran Kasai fryktar kulda i Pyeonchang

sport

Det var offisielt minus elleve grader i Lysgårdsbakken under opninga av OL på Lillehammer i 1994. Det var elles det andre OL-et Kasai var med i. I det åttande OL-et hans i Pyeongchang er det venta enda kaldare vêr, heilt ned mot minus 20 effektive grader.

– Det verste blir opningsseremonien. Eg må stappe varmestavar over heile kroppen for å klare meg gjennom den, seier Noriaki Kasai til nyheitsbyrået AFP.

Denne veka har fleire deltakarar, funksjonærar og journalistar komme OL, og alle blir sjokkerte av det same – den bitande kulda.

Isande vind

På olympiastadion, som ikkje har tak, fryktar arrangøren at temperaturen kan falle ned mot 20 grader. Minusgradene i kombinasjon med ein isande nordavind gjer at OL kan bli det kaldaste til no, og uroa er særleg stor for opningsseremonien.

Jin Cheong-hin, som hjelper dei nykomne med veskene sine, står og hutrar og stampar med føtene. Han manglar både lue og hanskar, ein tabbe som gjer at han etter kort tid merkar at han har 15 blå. Fingrane frys fort, og det blir smertefullt.

– Kanskje eg døyr av kulda her i dag, seier han og ler.

– Det er verkeleg kjempekaldt, og ein må ha på seg mykje meir klede enn han har.

Tysdag er det venta enda kaldare vêr. Med nordavind på tre–fire sekundmeter blir 15 minusgrader fort til effektive minus 22.

Ber folk vere heime

Det er ikkje berre arrangørane som fryktar kulda. Legane i den italienske troppen tar ingen sjansar og har gitt trenarar og andre med hjarteproblem eller diabetes ordre om å droppe opninga og bli heime. Til og med utøvarar frå kjøligare breiddegrader, som OL-veteran Kasai, er uroleg.

Den nye OL-stadion rommar opp mot 35.000 tilskodarar, og ifølgje nyheitsbyrået Reuters har dei der allereie fått merke kulda. I november vart seks personar ramma av hypotermi (kraftig nedkjøling) i samband med ein konsert. Derfor er det mellom anna planar om å skjerme betre mot vinden, slik at tilskodarane skal kunne halde varmen, og å dele ut teppe og jakker.

Det mest sannsynlege scenarioet under leikane, viss ein ser historisk på februarvêret i OL-området, er ein temperatur på minus fem grader og store sjansar for sol.

– Middeltemperaturen er 4,8 grader, ganske perfekte forhold, seier Deliang Chen, professor i meteorologi ved universitetet i Göteborg.

Samtidig kan det vere store variasjonar i området der OL skal gå frå 9.–25. februar.

– Det kan vere så varmt som 16 plussgrader der borte. På den andre sida kan det òg blir kaldare enn minus 20. Ein gong skal det ha vore målt minus 27,6 grader, seier Chen.

