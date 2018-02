Droppar felles koreansk flagg etter protestar

sport

Meininga var at Nord- og Sør-Korea skulle bruke eit felles flagg under opningsseremonien fredag. Men no stoppar Sør-Korea bruken etter kraftige protestar frå Japan.

Flagget, som Japan reagerte på, består av ein lyseblå silhuett av det koreanske fastlandet. Årsaka til reaksjonane er ein krangel om ei lita øygruppe som synest på flagget, ein liten prikk til høgre for den koreanske halvøya.

Prikken førestiller for koreanarane Dokdo-øyane, men i Japan symboliserer prikken Takeshima-øyane, som Japan meiner er deira. Japan kalla flagget uakseptabelt.

Tysdag opplyser Sør-Koreas utanriksdepartement at ein vil stoppe bruken av flagget. Kva flagg som skal vert nytta under opningsseremonien er ikkje kjent.

