Hissige konfrontasjonar under IOC-sesjonen

sport

Det vart brukt harde ord da IOC-medlemmene diskuterte handteringa av den russiske dopingskandalen, som førte til at Idrettens valdgiftsrett (Cas) underkjente mange av sanksjonane, slik at ei gruppe russiske utøvarar berre dagar før OL-elden blir tend prøver å kjempe seg til OL-deltaking gjennom den hurtigarbeidande Cas-domstolen i Pyeongchang.

Dei sterkaste orda kom frå Richard Pound, den med lengst ansiennitet av alle i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Canadiaren hamna i ein open krangel med argentinaren Gerardo Werthein under møtet tysdag.

– I det offentlege medvitet meiner mange, både vanlege folk og utøvarar, at IOC ikkje berre har mislykkast med å verne utøvarane, men har gjort det mogleg for juksarane å vinne over dei reine, sa Pound og karakteriserte IOC-verda som ein «komfortabel kokong».

– Vi pratar meir enn vi gjer, sa den tidlegare Wada-presidenten.

– Utøvarane og allmenta har ikkje lenger tillit til at vi vernar interessene deira. Det er alvorleg tvil om kor mykje vi bryr oss, og med all respekt trur eg ikkje vi kan snakke oss ut av problemet.

Krangel

Det fekk Werthein til å reagere. Han forsvarte president Bach og styret med eit angrep på Pound.

– Viss herr Pound ikkje er einig i noko, er det tydelegvis feil. Vi må forstå at dette ikkje er herr Pounds organisasjon. Dette er IOC, buldra Werthein og kalla kritikken frå Pound «svært urettferdig».

– Han kjem med utsegner som skaper tvil, som diskrediterer alt arbeidet som IOC gjer.

Pound bad om litt tid til å førebu eit svar og sparte ikkje på krutet.

– Eg synest det er ekstremt upassande å svare meg med eit personangrep. At mi meining skil seg frå andres betyr ikkje at eg ikkje har rett til å hevde ho. I denne kollegiale forsamlinga er det uheldig å ymte om at eg ikkje har rett til å ytre meg, sa han.

Regelgjennomgang

Cas oppheva førre veke vedtaka til IOC om å diskvalifisere og stengje ute 28 russarar som var straffa for dopingjuks under Sotsji-OL. 11 andre fekk reduserte utestengingane sine.

Tysdag leverte 32 russarar anke til det hurtigarbeidande panelet til Cas med krav om å bli inviterte til OL. Der blir det høyring onsdag, og ei avgjerd kan komme raskt etter det.

– Vi har inga frykt. Vi føler oss trygge på standpunktet vårt og ventar på avgjerda med stor ro, sa IOC-talsmann Mark Adams tysdag.

Bach sa under IOC-sesjonen tysdag at IOC vil gjennomgå både reglane og straffeprosessen i dopingsaker for å hindre at framtidige avgjerder blir overprøvde av Cas.

– Sjølv om det er ein vanskeleg situasjon, kan vi lære av han og gjere endringar. Vi har starta diskusjonane om korleis det skal gjerast, sa han.

Reformer

Møteverksemda i Pyeongchang har ikkje berre handla om doping. IOC-sesjonen fekk tysdag 25 råd frå eit likestillingsprosjekt. IOC-styret har stilt seg bak råda som skal bidra til at ein oppnår full likestilling mellom kjønna og like mange kvinnelege som mannlege OL-deltakarar.

Dei om lag 100 IOC-medlemmene som var til stades, fekk òg ein forslagspakke med 118 reformer for prosessen med å finne vertsbyar for dei olympiske leikane. «The New Norm», som pakken heiter, skal gjere det billigare og meir attraktivt å søkje og arrangere leikane og føre til at leikane blir meir berekraftige.

(©NPK)