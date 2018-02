Mørk, Oftedal og Sagosen nominerte til prestisjetung pris

sport

Det er Det internasjonale handballforbundet (IHF) som skal dele ut prisen etter at ekspertar og landslagstrenarar har stemt fram dei nominerte.

Nora Mørk, som fortvilt måtte konstatere at ho står i fare for å miste EM i november etter at korsbandet rauk i ein meisterligakamp med Györ måndag, er éin av fem nominerte på kvinnesida.

– Mørk har vore ein nøkkelspelar på landslaget i fleire år. Ho har spelt ei viktig rolle i suksessen deira og har konstant vorte vald ut på All Star-laga i dei store turneringane, skriv juryen om høgrebacken.

Mørk skal etter planen opererast for korsbandsskaden onsdag.

Hard konkurranse

Lagvenninna til Mørk, Stine Bredal Oftedal, vart nominert på grunn av bidraga sine på landslaget som kaptein og fordi ho vart den mest verdifulle spelaren 2017-VM-et.

Cristina Neagu (Romania og Bucuresti), Isabelle Gulldén (Sverige og Bucuresti) og Nycke Groot (Nederland og Györ) er dei andre nominerte på kvinnesida.

Sander Sagosen kjempar om prisen på herresida mot blant andre klubbkameraten Nikola Karabatic.

Fansen kan stemme

– I ein alder av 22 år er Sagosen allereie ein nøkkelspelar hos Noreg og Paris Saint-Germain. Han starta 2017 med å leie landslaget til Noregs første VM-medalje (sølv) og vart kåra til beste venstreback i VM i Frankrike, skriv juryen.

Luka Cindric (Kroatia og Vardar), Domagoj Duvnjak (Kroatia og Kiel) og Andy Schmid (Sveits og Rhein-Neckar Löwen) er nominerte i tillegg til Sagosen og den franske verdsstjerna Karabatic.

Fans og personar frå media kan stemme på dei nominerte på nettsidene til IHF fram til 20. februar.

(©NPK)