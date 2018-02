Skarstein til topps i Finland

sport

På 5 kilometeren vann den norske jenta 6,8 sekund framfor russiske Marta Zainullina, mens det var ytterlegare 3,2 sekund ned til Irina Guliajeva.

– Det var tøft, etter ein litt røff start, men eg fokuserte berre på å jobbe bra og dra igjennom taka og gjere det eg skulle, seier Skarstein som legg til at ho var svært fornøgd med skiene undervegs.

Skarstein har etter sigeren 460 poeng, 40 poeng bak verdscupleiar, Oksana Masters. Sistnemnde deltok ikkje i Vuokatti. Dermed er den norske jenta i posisjon til å kunne vinne verdscupen samanlagt.

– Det er tett mellom utøvarane, så eg må gå gode løp også dei neste dagane om det skal gå, men eg ser at det er innanfor rekkevidde. Det hadde vore veldig gøy seier ho.

Utfordringar med transport førte til at Skarstein kom til stadion i knappaste laget før løpet. Første startande var allereie godt i gang med løpet då det norske håpet entra startområdet.

– Eg såg klokka telje veldig fort ned då vi nærma oss, og eg må innrømme at det ikkje var nokon særleg god følelse. Eg var så rask eg kunne, og då eg høyrde klokka telje ned for min start, staka eg alt eg hadde mot startsporet for å ikkje hamne bakpå, seier den norske vinnaren.

Håkon Olsrud og Eirik Bye, med guide Arvid Nelson, gjekk inn til ein femteplass, Nils-Erik Ulset til ein sjuandeplass og Trygve Toskedal Larsen vart klokka inn til ein niandeplass.

