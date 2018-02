Kristoff på sjuandeplass i Dubai Tour

sport

Det var italienaren Elia Viviani som var den raskaste i spurten på den 190 kilometer lange etappen. Han viste vinnaren frå dagen før, nederlendaren Dylan Groenewegen, til andreplassen.

Sigeren kom same dagen som Viviani fylte 29 år.

– At det var bursdagen min, gjorde meg berre meir motivert. Det var bra for hovudet at eg vart slått i går. Vi kasta bort ein sjanse da. Etter opptrekket valde eg hjulet til Kristoff, og eg greidde å halde unna for Groenewegen, sa Viviani, ifølgje cyclingnews.com.

Spurten på opningsetappen var kaotisk, og etter det nordmannen seier, fungerte opptrekket ikkje særleg bra. Onsdag var det dessverre inga betring å spore i det nye UAE-laget hans.

– Eg var eigentleg i bra posisjon og fekk god hjelp frå (Simone) Consonni på slutten, men med 500 meter igjen var eg på hjulet til (John) Degenkolb. Han hadde ingen opptrekkarar, og så stoppa han berre. Da blir det for langt med 500 meter til mål, sa Kristoff til TV 2.

Groenewegen held på leiinga. Han er 2 sekund føre Viviani. Kristoff er nummer seks, 16 sekund bak. Rittet blir avslutta laurdag.

(©NPK)