Legkov blant 15 russarar som ber CAS om OL-hjelp

Dei 15, 13 utøvarar og to trenarar, har slutta seg til dei 32 som allereie har bedt CAS om hjelp i saka mot IOC.

CAS-sjef John Coates seier ei avgjerd er venta i nokre av sakene onsdag. Dei russiske utøvarane ber domstolen overprøve Den internasjonal olympiske komité (IOC), som nektar å invitere dei.

Dei 32 som anka til CAS tysdag, har ikkje komme gjennom bakgrunnssjekken IOC har innført etter at det er avslørt russisk doping i leikane i Sotsji for fire år sidan.

Gullvinnarane frå Sotsji-OL Aleksandr Legkov (5-mila) og Alexander Tretijak (skeleton) skal vere blant dei som vil ha sin OL-nekt prøvd av CAS.

IOC ventar at 168 russarar kjem til å delta i leikane som startar i Sør-Korea denne veka under eit nøytralt flagg og nemninga «Olympiske utøvarar frå Russland». Fleire hundre andre er nekta deltaking, og mange har gått rettens veg, noko som har ført til kaos rett før OL opnar.

– Ikkje noko å anke

Jurist- og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sa til Eurosport tysdag at dei russiske idrettsutøvarane ikkje kan anke inn OL-nei til CAS. Utsegna kom etter at den første gruppa, med utøvarar som langrennsløpar Sergej Ustjugov, skiskyttar Anton Sjipulin, kortbanestjerna Viktor An hadde levert inn sin anke til CAS.

– Utgangspunktet her er jo at den russiske olympiske komiteen er suspendert. Det betyr eigentleg at det ikkje er nokon russarar som skulle til OL. Men så har ein opna for å invitere nokre. Så det er ingenting å anke, sa den norske IOC-medlemmen.

WADA-kritikk

WADAs utøvarkomité var djupt skuffa og forferda etter at CAS sist veke frikjende 28 russarar som var frådømt medaljar og plasseringar frå Sotsji-OL i 2014. Komiteen kalla avgjerda «eit stort tilbakeslag for rein idrett».

– Vi kan ikkje miste av syne omfanget av innsatsen russiske styresmakter og utøvarar la ned for å lure antidopingsystemet. Derfor vil vi ha betre leiarskap frå idretten for å beskytte reine idrettsutøvarar og deira rett til dopingfri idrett, skriv komiteen, som er leidd av langrennsløpar Beckie Scott. 43-åringen har sjølv gull og sølv frå OL.

