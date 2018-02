Grande om sykkelunderskotet: – Svært uheldig og alvorleg

sport

Sykkelfesten i september blei ein stor publikumshit, men i rekneskapen ligg arrangøren an til å gå på eit gedigent underskot.

Torsdag kommenterte Grande situasjonen då ho svarte på eit skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp). Den ferske kulturministeren blei spurt om kva ho meiner om gjeldsproblema etter sykkel-VM, og om det er naudsynt med ei gransking av Bergen 2017 (arrangørselskapet).

«Sykkel-VM i Bergen var ein stor folkefest, og meisterskapen blei ein sportsleg suksess. Det er likevel svært uheldig og alvorleg når meisterskapen no ligg an til å ende med eit stort underskot. Dette medfører uvisse og potensielt store tap for mange som har bidratt til folkefesten», skriv Grande.

Vidare seier ho seg einig med Toppe i at «den økonomisk situasjonen angår det offentlege Noreg». Grande poengterer samtidig at tilskot til eit arrangement alltid vil ha ein viss risiko ved seg.

«Det er derimot arrangøren som ber ansvaret og den største risikoen for arrangementet, og det er arrangøren som har ansvaret for å skalere arrangementet og ha kontroll på at kostnadene ikkje overstig inntektene», skriv ho i svaret til Toppe.

Grande opplyser også at Kulturdepartementet nyleg hadde eit møte med Bergen 2017 for å bli orientert om situasjonen. Sidan det ikkje er avklart kor stort underskotet blir, vil Grande vente med «å ta stilling til behovet for ei gransking».

Kulturministeren lovar vidare at ho skal følgje saka tett og «vurdere behovet for fleire møte med selskapet for å bli halden orientert om situasjonen».

