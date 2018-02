RBK håva inn 138 millionar meir enn budsjettert

sport

Ifølgje VG omsette heile Rosenborg-konsernet i fjor for 304,4 millionar kroner. Det er over 60 millionar meir enn i 2016, og langt betre enn budsjettet på 166 millionar.

– Dette er ein historisk høg omsetning, og resultatet er bra. Dette viser at klubben driv bra, og har gode billett-, medie- og sponsorinntekter – og gjer det bra sportsleg, seier daglege leiar i RBK Tove Moe Dyrhaug til VG.

Resultat før skatt enda på 48,5 millionar kroner. Tala inkluderer også selskapa Abrahallen AS, Lerkendal stadion AS og Rosenborg Sport AS.

Dyrhaug fortel at RBK bevisst lagar nøkterne budsjett.

– Vi budsjetterer med 2.-plass i ligaen, éin heimekamp i cupen og éin kvalikkamp i Europa. Det er forsiktig og realistisk, og alt anna er ein bonus. No hadde vi i tillegg to publikumslag på vegen til Europa League-gruppespelet. Vi hadde full stadion både mot Celtic og Ajax, seier ho.

I fjor selde trønderklubben spelarar for 58 millionar kroner, mens det blei henta inn 80 millionar frå sponsor- og reklamemarknaden. I tillegg håva Rosenborg inn 48 millionar i billett- og arrangementsinntekter. På toppen kom 60 millionar frå deltakinga i Europaligaen og 33 millionar i TV-inntekter.

Dermed kunne Dyrhaug og Rosenborg vise til heile 138 millionar kroner meir i omsetning enn budsjettert.

