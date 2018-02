CAS avviser 47 russiske ankar – OL-draumen er over

sport

Langrennsløparane Aleksandr Legkov, Maxim Vylegzjanin og Sergej Ustjugov, skiskyttaren Anton Sjipulin og kortbaneløparen Viktor An er blant dei som har fått endeleg nei frå idrettsdomstolen.

Valdgiftsdomstolen har komme fram til at Den internasjonale olympiske komités (IOC) prosess for å komme fram til kva russiske deltakarar som blir invitert, ikkje er å rekne som ein sanksjon, men snarare er ei avgjerd om kven som er kvalifisert, heiter det i avgjerda. Sjølv om den russiske OL-komiteen er suspendert, har IOC invitert enkelte utøvarar.

Det er ein rett for komiteen å invitere utøvarar sjølv om den nasjonale komiteen er utestengt. Det innrømde også dei som står bak anken då den vart behandla. CAS meiner utøvarane ikkje har klart å vise at IOC har opptredd vilkårleg, diskriminerande eller urettferdig i den prosessen.

Avklaring

Avgjerda gjeld to gruppeankar. Den første gruppa bestod av 32 utøvarar, mens den andre bestod av ytterlegare 13 utøvarar og to leiarar.

Sjølv med medhald i CAS hadde håpet om OL-deltaking truleg vore ute. IOC har tidlegare gjort det klart at komiteen er suveren når det gjeld kven som får delta i leikane i Pyeongchang.

Den norske langrennsprofilen Martin Johnsrud Sundby synest det er greitt å få avklart kva russiske utøvarar som får delta i OL og ikkje.

– Då fekk vi oppklart kva russarar som stiller til start på søndag (skiathlon). Eg tenkjer at eg ikkje skal tenkje for mykje på det akkurat no. Det er ein kaotisk situasjon på alle moglege måtar, men det gjer ikkje så mykje frå eller til kva eg tenkjer. Eg prøver å halde fokus på det sportslege, sa han under eit pressetreff i OL-byen fredag.