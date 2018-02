Bjørgen med OL-sølv då Kalla slo til med favorittsiger

sport

Kalla avgjorde tidleg på sisterunden. Ho rykte frå rivalane i bakken og såg seg aldri tilbake. Bjørgen kjempa hardt, men måtte gi tapt og blei slått med 7,8 sekund.

Sølvet er den ellevte OL-medaljen til Bjørgen. Trønderen har framleis moglegheita til å tangere Ole Einar Bjørndalen som vinterolympiaren gjennom tidene. Bjørgen har seks gull mot Bjørndalens åtte. Sistnemnde har totalt 13 OL-medaljar.

Kalla var utpeikt som storfavoritt før rennet. Svensken har til liks med Bjørgen finpusset forma til OL ved å trene i høgda. Begge to stod over Tour de Ski og har berre gått éin verdscupkonkurranse så langt i 2018.

På klassiskdelen gjekk Kalla offensivt ut. Ho la seg i tetposisjon og heldt trykket oppe, mens Bjørgen låg litt bakpå under førsterunden. Tidleg på den neste runden hadde derimot Bjørgen tetta luka.

Det var tydeleg at dei norske løparane hadde gode ski. Mellom fem og seks kilometer gleid Bjørgen i hockeystilling og fekk mange meter til Kalla. Like etter var ho henta inn att, men det synte at gliden var bra.

Bjørgen var først inne på stadion til skibyte etter 7,5 kilometer, men det var Heidi Weng som var raskast med å gå over til skøyteski.

Dette var uansett Kalla sin store dag. Ingen klarte å henge med då svensken rykte tidleg på sisterunden. Det var hennar første individuelle OL-gull sidan ho vann 10-kilometeren i fri teknikk under 2010-leikane i Vancouver. Totalt har ho no tre olympiske gull å vise til.

Bronsemedaljen laurdag gjekk til finske Krista Pärmäkoski. Ho blei slått med 10,1 sekund.

Weng var i mål på niandeplass, mens Ingvild Flugstad Østberg blei nummer elleve. OL-debutant Ragnhild Haga enda på 15.-plass.

Langrennsjentene skal ut i OL-løypene att tysdag. Då står sprint i klassisk stil på programmet. Der stiller Maiken Caspersen Falla til start som tittelforsvarar.

