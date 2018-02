Dette skjedde i OL i natt

sport

OL-bronsen glapp for Norendal

Silje Norendal låg på 2.-plass etter sitt første run i slopestylefinalen, men vart dytta to plassar ned etter at alle utøvarane hadde køyrt i snøføyka i Phoenix Park i OL-byen.

Det var svært reserverte utøvarar som måtte ta omsyn til dei kraftige vindkasta og få klarte å levere eit bra run på sine to forsøk. Norendals landslagssjef Per Iver Grimsrud meinte at finalen burde vore utsett på grunn av den sterke vinden.

Curlingduoen missa finalen

Mixed curling-duoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten må nøye seg med bronsekamp i OL etter at dei tapte 4–8 mot Canada i semifinalen.

– Canada var hakket betre i dag. Vi mista rett og slett nokre nøkkelsteinar som kunne ha skapt ein jamn match. Vi klarte å henge med i starten og kjempa på før pause, men så blir det nokre personlege feil etter kvart, og då raknar det, forklarte Kristin Skaslien etter kampen.

No ventar vinnaren av Sveits og OAR (russiske utøvarar) til kamp om bronsen.

Vind øydela for storslalåmrenn

Storslalåmrennet for kvinner vart i natt utsett til torsdag på grunn av den sterke vinden. Vindkasta i bakken var på opptil 20 meter per sekund, og vêrprognosane gjorde at arrangøren i samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg for å avlyse rennet.

Allereie ved 9-tida på morgonen lokal tid var vinden så sterk at den utfordra reklameskilt og tre ved medielandsbyen.

Meir norovirus

68 av dei 177 som er smitta, er friskmelde og er tilbake i jobb etter å ha vore i karantene.

