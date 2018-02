Tårer og irritasjon for Norendal etter OL-nedtur i storm

sport

Ho vart nummer fire med startnummer 13 i ein slopestyle-konkurranse unnagjort i svært sterk vind med godt over full storm i kasta.

Både utøvarar og trenarar var svært kritiske til at rennet vart gjennomført. Dei frykta alvorlege skader.

Mange meinte også at Norendal vart frådømt bronsen. Tredjeplassen gjekk i staden til finske Enni Rukajärvi.

– Eg er glad for at ingen vart alvorleg skadde i dette rennet. No får vi håpe at vi kan vise snowboard for jenter i eit betre lys i Big Air-konkurransen, seier Norendal før ho klinkar til mot Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Snowboard har lenge følt seg som «veslebror» i forhold til alpint i FIS-systemet.

– Eg synest alpint har ein høgare status (enn oss). Eg føler verkeleg at vi kjem inn som andremann (bak alpint). Utfor kan openbert vere farleg og kan ikkje køyrast i sterk vind. Eg veit at slalåm kan vere urettferdig når det bles, men utøvarar kan i det minste ikkje døy. Vi kan faktisk bli svært hardt skadde, seier Norendal.

Ikkje høyrt

Ho liker ikkje vind, og allereie før start fekk ho ei dårleg kjensle. Norendal snakka med rennleiaren og bad han om å sette stopp.

Den norske veteranen på 24 år fekk ikkje gehør og køyrde OL med på sikringsbeltet på. Norendal valde svært trygge løysingar i dei kraftige vindkasta.

– På morgonen i dag var eg sikker på at det ikkje ville bli nokon konkurranse, seier Norendal og fortset:

– Eg var livredd, og i slik vind poppar bilde av kneskadar opp i hovudet mitt. Det er berre slik eg er. Når ein blir eldre, tenkjer ein meir konsekvens enn som yngre.

I fjor vart Norendal tatt av vinden i dei same sørkoreanske løypene. Ho pådrog seg skadar.

Siste?

Ho er klar på at dette nok var hennar siste verkelege OL-sjanse sjølv om ein konkurranse står att for henne i Pyeonchang.

Norendal ser ikkje for seg å konkurrere i fire år til.

– Derfor vart det mykje følelsar etter denne fjerdeplassen. Ein medalje ville vore noko å ha med seg. 4.-plassen kunne like gjerne vore ein 15.-plass, seier ho.

I Sotsji for fire år sidan vart Norendal sjuk og fekk øydelagt OL.

Ein opptur fekk ho likevel måndag: Ho skulle møte kjærasten, ishockeyprofilen Alexander Bonsaksen, for første gong på to og ein halv månad.

