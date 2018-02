Norges Fotballforbund med solid overskot i 2017

sport

Rekneskapstala blei presentert på eit pressetreff på Ullevaal stadion måndag.

– Forbundsstyret har vedtatt aktivitetsrekneskapen for 2017 og vil fremme det for tinget. Det er eit resultat som viser cirka 850 millionar både på inntekt og kostnadssida. Det er litt finans og andre ting som gjer at vi går med eit overskot på 11,2 millionar. Det er sju millionar betre enn budsjett, forklarte økonomidirektør Kai-Erik Arstad til NTB.

– Dei sju millionane har styret for lenge sidan vedtatt at skal overførast til bruk i 2018. Samanfatta treff ein innertiar økonomisk i 2017, fortsette han.

Tema på tinget

Korleis overskotet skal brukast blir eit tema på det kommande forbundstinget i starten av mars, men styret vil at pengane skal brukast på sportsleg aktivitet.

– Det er definitivt eit tema på tinget, men styret har gjort opp ei meining om korleis dei skal brukast. Dei er inkludert i saksframstillinga på budsjettet i 2018. Dei sju millionane er gjort greie for korleis skal brukast i 2018, og prioritert på sportsleg aktivitet, sa Arstad.

Herrelandslaget gjekk ned

For landslaga gjekk pengebruken for kvinnelandslaget opp to millionar frå 2016 til året etter på grunn av fotball-EM. Herrelandslaget brukte på si side fleire millionar mindre i 2017 enn i 2016.

– Den underliggjande aktiviteten er veldig lik. Den var kunstig høg i 2016, rekneskapstalet, fordi det blei gjort sluttavtaler med dåverande støtteapparat på A-lag herrar. Det er grunnen til den store reduksjonen på A-lag herrar, forklarte økonomidirektøren.

Per-Mathias Høgmo fekk åleine ein sluttpakke på over fire millionar etter at han fekk sparken som norsk landslagssjef.

(©NPK)