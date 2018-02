Haga inspirert av Skari og Bjørgen

sport

– Eg hugsar jo Bente Skari frå OL i Salt Lake City og alle sigrane til Marit (Bjørgen). Det var veldig inspirerande. Eg har sett ekstra på 10-kilometeren i enkeltstart, fordi eg har synest at det var veldig spennande å følgje med på. Eg har ikkje tenkt mykje på at eg sjølv skulle vinne eit OL-gull, sa ho då ho snakka med den norske pressa etter den sterke sigeren på 10-kilometeren i fri teknikk.

Haga er ein mange gode norske skijenter i midten av 20-åra. Ho er sjølv 27 år gammal.

– Det er ekstremt inspirerande å vere ein del av gjeng i 20-åra som har tatt stega, vore tolmodig og jobba saman over tid.

Jenta frå Holter i Nannestad vart berre nummer 15 på skiathlon på laurdag, og ei stund var ho redd for at plassen på 10-kilometerlaget ville ryke.

– Som sagt er det vanskeleg å komme med på det norske laget, og eg var litt usikker ein stund på mi eiga form. Eg var litt usikker på kva trenarane tenkte. Men då dei gav meg tilliten vart eg veldig glad. Eg veit at eg er god til å skøyte 10 kilometer, og eg ville blitt irritert om dei hadde sett meg ut. Samtidig var eg altfor dårleg på skiathlon. Det viser at toppidrett er brutalt, og det svingar.

Haga visste samtidig at ho har vore Noregs beste på 10 kilometer fri teknikk denne sesongen.

– Eg hadde trua på denne distansen, og hadde det vore ein annan distanse så hadde eg skjønt om dei hadde bytt meg ut. Eg synest at eg fortente denne sjansen ut frå det som skjedde før jul. Eg spurde etter ein dag eller to og fekk beskjed om at eg skulle gå.

OL-vinnaren er bankers på det norske stafettlaget. Men kva med lagsprint?

– Der trur eg at eg er langt nede på lista. Eg må nok gå fort i fem år til før eg er aktuell for den.

(©NPK)