Kramer sprakk på 10.000 meter då Bloemen vann gull

Bøkko var aldri i nærleiken av å blande seg inn i medaljekampen på distansen som vart vunnen av Ted-Jan Bloemen. Canadiaren sette i tillegg ny olympisk rekord med 12.39,77.

Nederlandske Kramer manglar eit OL-gull på 10.000 meter i eit elles fullt medaljeskap. 31-åringen vart diska i 2010-OL då trenaren hans Gerard Kemkers ropte at han skulle gå til indre bane, og i 2014 måtte han nøye seg med sølv.

Torsdag hadde han moglegheit til å ta revansj, men 31-åringen var aldri i nærleiken av tida til Bloemen og måtte nøye seg med ein svært skuffande sjetteplass.

Fantomløp

Ted-Jan Bloemen gjekk eit fantomløp og sette olympisk rekord i nest siste par. Jorrit Bergsma tok sølvet med 12.41,98, mens italienske Nicola Tumolero tok bronse med 12.54,32.

Kramer vart knallhardt utfordra av tidene til Bloemen og landsmann Jorrit Bergsma. Først sette Bergsma olympisk rekord, før Bloemen betra den ytterlegare. Det heldt til gull.

Kramer hadde fordelen av å gå i det siste paret, men det vart tidleg tydeleg at skøytekongen ikkje hadde nokon god dag på isen.

Tøft for Bøkko

Håvard Bøkko fekk det som venta tøft på distansen. Han gjekk i par med canadiske Jordan Belchos og vart klart slått. Han gjekk inn til 13.17,47 og enda nest sist av dei 12 deltakarane.

– Vi hadde vel ikkje nokon stor ambisjon, verken eg eller Sondre (Skaarli, landslagstrenar). Eg visste at eg ville komme nedst eller nest nedst på resultatlista. Men vi hadde ein plass, og då syntest alle at vi burde stille med ein løpar. Det stod mellom meg og Simen (Spieler Nilsen), men då eg tryna for ei dryg veke sidan vart det ganske klart at det vart meg, sa han til NTB.

