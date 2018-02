Norsk rekorddag i OL

sport

Det heile starta då Aksel Lund Svindal sikra OL-gull i utfor framfor lagkameraten Kjetil Jansrud. Det var første norske utforgull i OL nokosinne.

Kort tid etter køyrde Ragnhild Mowinckel inn til Noregs første medalje i kvinnealpint på 80 år med sølv i storslalåm.

Ragnhild Haga knuste alle på 10 kilometer fri teknikk, mens Marit Bjørgen kneip bronsen. Til lunsjtider heime i Noreg kunne ein tårevåt Johannes Thingnes Bø glede seg over OL-gull på skiskyttaranes normaldistanse.

3-2-1 er den beste norske dagen nokosinne i Dei olympiske leikar. Under OL i Oslo i 1952 varta ein som best opp med tre gull og to bronse.

18. februar 1952 sørgde Hallgeir Brenden, Simon Slåttvik og Hjalmar Andersen for gull i langrenn (18 kilometer), kombinert og skøyter (1500 meter).

Sverre Stenersen (kombinert) og Roald Aas (skøyter) sikra kvar sin bronsemedalje.

Hos TVNorge stod jubelen i taket etter alle medaljeaugneblikka.

– Dette er heilt ellevilt, eg må nesten klype meg i armen. For ein innsats av dei norske utøvarane, og for ein fantastisk rekord for Noreg i OL! Det er så stort å ha æra av å få formidle alle desse magiske augneblikka til det norske folk, seier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Under Lillehammer-OL I 1994 var det alpint og hopp som sørgde for beste dag. 25. februar vann Espen Bredesen framfor Lasse Ottesen i hoppbakken, mens Lasse Kjus, Kjetil André Aamodt og Harald Christian Strand Nilsen sørgde for heilnorsk pall i alpinkombinasjonen.

