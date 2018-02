Ragnhild Haga overraska alle med OL-gull

sport

– Det er heilt rått. Då Ragnhild Mowinckel tok sølv i storslalåm tidlegare i dag fann vi ut at det var Ragnhild-dagen, sa Ragnhild Haga til Eurosport etter å ha knust alle konkurrentane.

Favoritten Charlotte Kalla såg ut til å innfri favorittstempelet då ho tok leiinga og var i tet halvvegs, men den norske OL-debutanten var berre nokre små sekund bak.

Etter 6,2 kilometer hadde den norske 27-åringen tatt over leiinga, og det var tydeleg at ho treivst i solskinnet i den sørkoreanske OL-byen. Haga skrudde opp tempoet ytterlegare dei to siste kilometerane, og i mål hadde ho knust Kalla med 20,3 sekund. Svensken såg ikkje altfor skuffa ut etter å ha tatt OL-sølv.

– Det var slitsamt, men det er godt å kjenne at eg har gitt det eg kunne. Ragnhild kopla grepet tidleg, og eg fokuserte på eigen prestasjon, sa den svenske favoritten til Eurosport etter å ha blitt tilvist til sølvplass

Det så lenge ut til at det skulle bli ein sekundstrid mellom Haga og Kalla, men den norske jenta avgjorde dei siste kilometerane.

– Då eg sette utfor den siste bakken, tenkte eg at det var den viktigaste bakken i mitt liv. Eg gav alt eg kunne. At eg tar denne moglegheita er eg utruleg fornøgd med, sa Haga som la til at ho var livredd for at Kalla skulle skru opp tempoet mot slutten.

Bjørgens 12. OL-medalje

Marit Bjørgen gjekk inn til delt bronse, 31,9 sekund bak den norske gullvinnaren. Bronseplassen må ho dele med finske Krista Pärmäkoski. Lenge såg det ut til at amerikanske Jessica Diggins skulle snyte Rognes-jenta for medalje, men klokka viste 4,1 sekund i Bjørgens favør då amerikanaren passerte mållinja. Dermed tok Bjørgen sin 12. OL-medalje i karrieren.

– Eg var så sikker på at medaljen rauk. Jessica Diggins hadde ei bra leiing, sa ein fornøgd Bjørgen til Eurosport, og la til at ho gleda seg over Hagas kanonløp.

– Eg er litt mållaus. Eg er vanvitig glad på Ragnhilds vegne. Det er rått, jækla rått. Eg trur ikkje ho får sove i natt, sa Bjørgen vidare.

– Fantastisk

Ingvild Flugstad Østberg gjekk inn til sjuandeplass, eit drygt minutt bak den norske vinnaren. Ho var ikkje heilt fornøgd med eige løp, men var glad på vegner av Ragnhild Haga.

– Det var fantastisk av Ragnhild, så då må vi glede oss over det. Eg synest eg gjekk bra på ski, men eg skjønner ikkje at det røyna på med så mange sekund. Eg synest eg gjekk betre enn som så, men sånn er det. Eg prøvde å disponere kreftene, men det blei for tungt, sa Østberg til Eurosport.

Ikkje så gøy å gå på ski

Heidi Weng blei nummer elleve, slått med nesten halvtanna minutt.

– Det er ikkje veldig gøy å gå på ski no. For eigen del skjønner eg ikkje heilt kva som skjer, sa ein frustrert Weng til Eurosport.

– Men det er gøy med to norske på pallen, så det er noko å gle seg over, la Weng til

Haga og Bjørgen tok den fjerde og femte norske OL-medaljen torsdag. Dagen starta med OL-gull til Aksel Lund Svindal i utfor, mens Kjetil Jansrud følgde opp med sølv. I storslalåm for kvinnene tok Ragnhild Mowinckel sølv, elles den første norske OL-medalje i alpint for kvinner sidan Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen i 1936.

