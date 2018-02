24 norske skyttarar til EM

sport

Det blir norsk deltaking i pistol, rifle og viltmål under EM. 650 skyttarar frå 48 nasjonar vil vere til stades. Sjølv om det norske laget er førebudde på det som er i vente, understrekar Aune at Noregs tropp består av fleire unge seniorutøvarar enn tidlegare.

– På rifle har våre seks seniorskyttarar minimalt med erfaring frå verdscup eller meisterskap. Likevel er vi trygge på at vi vil kjempe heile vegen inn om finaleplassar og medaljar. Våre skyttarar har både her heime og i internasjonale stemner så langt denne vinteren vist at dei er på høgde med Europas beste. I EM får vi verkeleg svaret på kor gode vi er, seier Aune.

EM startar søndag med skyting på 10 meter luftpistol og luftrifle. To dagar seinare står rifle, pistol og viltmål på programmet.

Det er første gong at kvinnene skyt same program i innleiinga i alle tre greiner. I tillegg skal det arrangerast ei ny utgåve av mixed-konkurransane. Det er også ein nyvinning i form av ein eigen lagkonkurranse.

– Det er mykje nytt å sette seg inn i, førebu seg på og gjennomføre for våre skyttarar i EM i år. Det gir ekstra stor spenning og forventning til ein flott meisterskap, som vi forhåpentlegvis kan vere med å sette farge på. Vi er ikkje bortskjemde med gullmedaljar frå luft-EM, men fekk faktisk eit historisk gull på viltmål junior sist gong EM vart arrangert i Györ i 2016, seier sportssjef Aune.

Meisterskapen går i same arena som til vanleg blir brukt av handballklubben Györ, som har fleire norske stjernespelarar i stallen.

Dette er Noregs EM-tropp:

Senior, luftpistol:

Ole-Harald Aas (Bærum), Morgan Bunes (Bærum), Ingar Woll (Bærum), Aina Sandstøl (Sandnes), Ingeborg Gran (Steinkjer), Anne Mette Sæteren (Bærum).

Luftrifle:

Henrik Larsen (Krapfoss, Magnus Bjørnstad (Elverum), Endre Hagelund (Kisen), Sina Busk (Kisen), Karoline Hansen (Storfjord), Regine Nesheim (Nordfjord).

Viltmål:

Even Nordsveen (Oslo).

Junior, luftpistol:

Ludvik Hembre (Bærum), Mattis Hembre (Bærum), Ann-Helen Aune (Mysen).

Luftrifle:

Benjamin Tingsrud Karlsen (Kisen), Jon-Hermann Hegg (Kisen), Vegard Nordhagen (Elverum), Jeanette Hegg Duestad (Nøtterø), Jenny Stene (Kisen), Tonje Engevik (Kisen).

Viltmål:

Espen Teppdalen Nordsveen (Oslo).

Ungdom, luftpistol:

Ludvik Hembre (Bærum), Mattis Hembre (Bærum), Ann-Helen Aune (Mysen).

Luftrifle:

Mari Bårdseng Løvseth (Elverum).

(©NPK)