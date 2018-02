Solberg om OL-tilnærminga: – Vi må ikkje vere for naive

sport

– Vi ser det er ei betring mellom Sør- og Nord-Korea gjennom at dei har felles OL-lag og har brukt leikane til å skape ein betre plattform, seier Solberg til NTB.

Fredag besøkte Solberg eit ungdomssenter ein times køyring frå OL-byen Pyeongchang. Der blei det blant anna delt ut fotballar, og Solberg og ektemannen Sindre Finnes var med på spelet.

Farleg

Statsministeren seier at Nord-Koreas atomprogram er ein stor trussel.

– Det er viktig å passe på at dette ikkje opplevast som ei lita røyklegging av det som er hovudutfordringa, at Nord-Korea utviklar atomvåpen heilt i strid med alle internasjonale reglar. Det kjem til å destabilisere verda dersom det kjem så langt, seier Solberg.

– Det er bra for leikane og bra for OL at vi ser at det kan få folk og folk saman, men så må vi ikkje vere for naive.

Bra

Solberg meiner at Noregs OL-innleiing og pangdag torsdag er positivt.

– Det lovar jo blant anna godt for stafettane våre. Dei første øvingane har vist at vi har ei breidd som gjer at vi kan løfte oss også framover, seier Solberg.

Ho skal ikkje vere lenge i Sør-Korea, men kjem til å få med seg nokre øvingar, blant anna langrennsstafetten for kvinner laurdag.

Den går over 4 x 5 kilometer.

