Sindre Henriksen hadde kjempetrøbbel i kvartfinalen og sleit tungt med å henge med.

– No skal vi ta ut dei tre som er best for laget, og akkurat no følast det heilt greitt om Håvard kjem inn, sa Henriksen til NTB etter smellen.

Skarli innrømte at dei ville gjere ei vurdering før semifinalen mot Nederland, og måndag stadfesta han til NRK at dei har valt å byte ut Henriksen med Bøkko.

Noreg fekk tredje beste tid i kvartfinalane og møter Nederland i semifinale onsdag.

