Dansk billettrush før ishockey-VM

sport

– Det er heilt vilt at ein har selt over 250.000 billettar tre månader før meisterskapen, seier NHL-proffen Frans Nielsen.

– Det har vore usikkerheit rundt kor stor interessa ville bli, sidan ishockey ikkje har same status som fotball. Men no ser det ut til at danskane verkeleg har fått ferten av kor stort det som kjem til landet i mai faktisk er, seier Detroit Red Wings-spelaren vidare.

Ishockey-VM blir spelt i Herning og København. Noreg møter Canada, Finland, USA, Tyskland, Latvia, Danmark og Sør-Korea i gruppespelet. Noregs kampar går i Herning.

(©NPK)