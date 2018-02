Kristoff spurta til siger i Abu Dhabi

sport

– Ein herleg siger for meg og laget, attpåtil på heimebane for laget (Dei sameinte arabiske emirata). Eg vil takke lagkameratane mine for hjelpa. Det er ei god kjensle å opne rittet med å vinne, sa ein nøgd Kristoff etter etappen.

Kristoff vann nyleg avslutningsetappen i Tour of Oman. Stavanger-syklisten følgde opp med ein flott spurtsiger inn til Madinat Zayed på den 189 kilometer lange førsteetappen i Abu Dhabi.

Den norske UAE-sprintaren vann framfor italienske Guardini og Caleb Ewan frå Australia. Sterke namn som André Greipel og Danny van Poppel makta ikkje å gjere noko med Kristoff.

– Mark Cavendish krasja i den nøytrale sona. Han fall på den same skuldra som han fekk eit brot i i fjor. Han kom seg på sykkelen, men måtte bryte kort tid etter. Vi kjem med meir informasjon etter kvart, heiter det i ei utsegn frå Dimension Data-laget.

