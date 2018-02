Ny norsk skøytefest, lagtempogull etter perfekt OL-kveld 

sport

Simen Spieler Nilsen og veteranen Håvard Bøkko gjekk også for Noreg. Sindre Henriksen var med i kvartfinalen og får OL-gull han også sjølv om han stod på sidelinja onsdag.

Dei sørkoreanske heimehåpa fekk eit hylande publikum i ryggen i «Oval»-arenaen, utan at det hjelpte dei nok.

For andre gong på vel to døgn vart Noreg for sterk for Sør-Korea i ein gullstrid. Måndag var Håvard Holmefjord Lorentzen 1/100 raskare enn Cha Min-kyu på 500-meteren, og på lagtempoen gjekk det norske laget inn til 3.37,31.

Tangering

Lagtempo-sigeren sikra Noregs andre gull for dagen. Nokre timar tidlegare vann Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby sprintstafetten i langrenn.

Skøytetriumfen gjorde også at Noreg tangerte sin gullrekord (13) frå leikane i Salt Lake City i 2002. Den ryk ganske sikkert i løpet av dagane som kjem.

Best

I semifinalen onsdag gjekk Noreg inn til olympisk rekord (3.37,08). Det var for fort for gullfavoritten Nederland. Inne i skøytehallen «Oval» vart det stille blant alle oransjekledde tilskodarar.

Nederland fekk eit plaster på såret ved å slå New Zealand i bronsekampen.

Dei norske skøyteløparane er allereie sikra eit kanon-OL, men det kan bli meir. Lorentzen er eit heitt bod framfor 1000 meter fredag.

Lunde Pedersen sikra seg bronsen på 5000-meteren tidlegare i leikane.

