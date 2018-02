Dyre OL-førebuingar i gang i Beijing

sport

Mens leikane i Pyeongchang så vidt er avslutta, blir fokuset no flytta til Beijing.

Kina er vertskap for vinter-OL for første gong i 2022, og ifølgje AFP vil utgiftene komme på minst ein halv milliard dollar meir enn det som var budsjettert i Beijings vinnarbod då byen fekk tildelt leikane.

Beijing fekk tildelt OL på grunn av betalingsviljen. Byen var vertskap for sommar-OL i 2008 og skal ha brukt rundt 40 milliardar dollar. Det resulterte i storslåtte sommarleikar, men mange av arenaene stod tomme etter leikane var over.

Denne gongen er det lova at ting blir annleis, og representantar for Beijing-OL har lagt fram utviklingsplanar for kva som skal skje med fasilitetane etter OL.

Men i Chongli, der det skal konkurrerast i snowboard og fristilstøvingar, blir tusenvis av bønder pressa vekk frå heimane sine. I Taizicheng-landsbyen, som skal vere éin av OL-landsbyane, står berre jorda igjen der heimane ein gong var.

Ein ny motorveg og høgfartstog skal byggjast for å frakte utøvarar på tvers av OL-området.

Ying Gui (64) og familien på fem er blant dei få attverande landsbybuarane.

– Vi vil forlate området så fort vi får selt alt, seier svigerdottera ifølgje AFP.

– Vi vil stå igjen utan noko som helst, seier ho og påpeikar samtidig at dei er godt fornøgde med kompensasjonen dei har fått.

