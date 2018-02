Neymar med brot i foten – meisterligakamp i fare

sport

PSG informerte om skadeomfanget seint måndag kveld. Neymar har fått eit brot i eitt av dei små mellomfotsbeina, som på fagspråket kallast metatarsale knoklar.

– Nye undersøkingar utført i dag bekreftar ei forstuing av den høgre ankelen, men også eit brot på den femte metatarsal, opplyste klubben. Brotet er på yttersida av foten.

Neymar vart frakta av bana på båre i 3-0-sigeren mot Marseille i den franske ligaen søndag. Dei første legeundersøkingane etter kampen avdekte ikkje brot, og PSG-trenar Unai Emery var positiv til Neymars sjansar for å nå returkampen i åttedelsfinalen i meisterligaen mot Real Madrid.

No står kampen, som går 6. mars, i fare. Det er dårleg nytt for PSG, som ligg under 1–3 frå den første kampen.

Den franske klubben har ikkje sagt noko om kor lang tid den brasilianske stjernespelaren må rekne med å vere på sidelinja.

(©NPK)