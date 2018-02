Ny spiss klar for Vålerenga

sport

19-åringen har skrive under på ein avtale som strekker seg ut 2021, skriv klubben på sine nettsider.

Klubben skriv at nigerianaren har vore på prøvespel i fleire veker, og imponert klubben med sin enorme fysikk og målteft.

– Han er lærevillig, har ein veldig fysikk, scorar mål og har i tillegg glidd veldig godt inn i gruppa. Vi har stor tru på at dette blir bra, både for han sjølv og klubben, seier sportsleg leiar i VIF, Jørgen Ingebrigtsen.

Spelaren sjølv seier han er glad for at han har skrive under for hovudstadsklubben.

– Det er dette eg har jobba for heile tida, og eg er veldig glad for å ha signert for Vålerenga. Eg har gjort mitt beste heile vegen, og det skal eg fortsetje å gjere, seier Michael.

Vålerenga byrjar sesongen borte mot Kristiansund 12. mars.

