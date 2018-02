Bjørndalen takka nei til å gå IBU-cup

sport

– Det får bli hans val om han vil gå eller ikkje. Han fekk tilbodet på linje med andre utøvarar som er med og kjempar om plassar på verdscuplaget, seier idrettssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskyttarforbund til VG.

Til Finland reiser OL-troppen i tillegg til Henrik L’Abée-Lund. Bjørndalen blir reserve i Finland, ei rolle 44-åringen også kan få i Holmenkollen i midten av mars.

– Vi tar ikkje ut noko lag før etter løpa i Kontiolahti. Vi vil vurdere prestasjonane i Finland før vi gjer eit endeleg uttak, seier Botnan.

Bjørndalen har ikkje gått i verdscupen sidan 10. januar. Han vart vraka til OL etter at dei beste plasseringane hans i verdscupen var to 18.-plassar denne sesongen. Bjørndalen OL-debuterte under Lillehammer-leikane i 1994. Han hadde vore på startstreken i kvart einaste vinter-OL sidan den gong, men i år vart rekka broten.

(©NPK)